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Графіки не діють. У Києві продовжуються екстрені відключення світла

Фото: у Києві продовжуються екстрені відключення світла (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві продовжують застосовувати екстрені відключення електроенергії у вівторок, 29 листопада. Світло вимикатимуть поза графіком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yasno.

"В Києві за вказівками НЕК "Укренерго" застосовані екстрені відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше електрики повідомляли, що намагатимуться подавати електроенергію у Києві принаймні по 2-3 години двічі на день.

Зазначимо, що вчора без світла перебували 55% абонентів у Києві.

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КиївЕлектроенергіявідключеня світла