Через аварійні відключення більше половини киян сьогодні без світла

У понеділок, 28 листопада, в режимі аварійних відключень знаходяться 55% абонентів Києві. В енергосистемі тривають ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Як зазначили в прес-службі, максимальна тривалість кожного відключення має складати не більше 5 годин.

"Якщо у вас відключають на триваліший період, або зовсім не увімкнули електроживлення від 23-го листопада - звертайтеся в ДТЕК. Через чат-бот компанії у Telegram або можете написати у Facebook", - порадили в КМДА.