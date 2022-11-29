Графики не действуют. В Киеве продолжаются экстренные отключения света

"В Киеве по указаниям НЭК "Укрэнерго" применены экстренные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее электричества сообщали, что будут пытаться подавать электроэнергию в Киеве по крайней мере по 2-3 часа дважды в день.

Отметим, что вчера без света находилось 55% абонентов в Киеве.

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