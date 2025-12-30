Відключення у більшості областей: "Укренерго" попередило про графіки на 31 грудня

У середу, 31 грудня, у більшості областей України діятимуть графіки відключення світла. Обмеження діятимуть і для побутових споживачів, і для промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram .

Відключення світла за графіками для побутових споживачів діятимуть протягом доби у більшості регіонів України. Паралельно діятимуть і обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.

"Укренерго" зазначило, що світло продовжують вимикати внаслідок масованих ворожих обстрілів енергетики України.