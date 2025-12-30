Отключения в большинстве областей: "Укрэнерго" предупредило о графиках на 31 декабря

Иллюстративное фото: отключения света 31 декабря будут происходить в большинстве регионов (Getty Images)

В среду, 31 декабря, в большинстве областей Украины будут действовать графики отключения света. Ограничения будут действовать и для бытовых потребителей, и для промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Отключение света по графикам для бытовых потребителей будут действовать в течение суток в большинстве регионов Украины. Параллельно будут действовать и ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса. "Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении. "Укрэнерго" отметило, что свет продолжают выключать в результате массированных вражеских обстрелов энергетики Украины.