Графіки будуть цілодобово: українців попередили про відключення світла 7 жовтня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram .

За словами президента України Володимира Зеленського, основною ціллю ворога були енергетичні об'єкти у Києві та Київській області.

В "Укренерго" уточнили, що причина обмежень - російські атаки на енергетичні об'єкти.

За даними компанії, 7 жовтня будуть застосовувати такі обмеження:

При цьому прем'єр України Сергій Корецький звернув увагу, що це був перший масований удар по енергетиці України з минулої зими.

На фоні атаки сьогодні, 6 жовтня, у Києві запровадили графіки погодинних відключень світла.

До речі, сьогодні президент попередив, що росіяни готують новий масований удар по Україні.