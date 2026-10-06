Графіки будуть цілодобово: українців попередили про відключення світла 7 жовтня
У частині регіонів України завтра, 7 жовтня, діятимуть графіки відключення електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.
За даними компанії, 7 жовтня будуть застосовувати такі обмеження:
- з 00:00 до 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;
- з 00:00 до 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги).
В "Укренерго" уточнили, що причина обмежень - російські атаки на енергетичні об'єкти.
Також українців закликали користуватися електроенергією ощадливо.
Удари по енергетиці
Нагадаємо, у ніч на 30 вересня російські окупанти завдали масованого удару по Україні.
За словами президента України Володимира Зеленського, основною ціллю ворога були енергетичні об'єкти у Києві та Київській області.
При цьому прем'єр України Сергій Корецький звернув увагу, що це був перший масований удар по енергетиці України з минулої зими.
На фоні атаки сьогодні, 6 жовтня, у Києві запровадили графіки погодинних відключень світла.
До речі, сьогодні президент попередив, що росіяни готують новий масований удар по Україні.