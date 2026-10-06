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Графіки будуть цілодобово: українців попередили про відключення світла 7 жовтня

19:00 06.10.2026 Вт
1 хв
aimg Іван Носальський
Графіки будуть цілодобово: українців попередили про відключення світла 7 жовтня Ілюстративне фото: в Україні 7 жовтня відключатимуть світло (Getty Images)
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У частині регіонів України завтра, 7 жовтня, діятимуть графіки відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

За даними компанії, 7 жовтня будуть застосовувати такі обмеження:

  • з 00:00 до 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;
  • з 00:00 до 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги).

В "Укренерго" уточнили, що причина обмежень - російські атаки на енергетичні об'єкти.

Також українців закликали користуватися електроенергією ощадливо.

Удари по енергетиці

Нагадаємо, у ніч на 30 вересня російські окупанти завдали масованого удару по Україні.

За словами президента України Володимира Зеленського, основною ціллю ворога були енергетичні об'єкти у Києві та Київській області.

При цьому прем'єр України Сергій Корецький звернув увагу, що це був перший масований удар по енергетиці України з минулої зими.

На фоні атаки сьогодні, 6 жовтня, у Києві запровадили графіки погодинних відключень світла.

До речі, сьогодні президент попередив, що росіяни готують новий масований удар по Україні.

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