Графіки будуть, але не весь день: де і коли не буде світла 16 березня

22:47 15.03.2026 Нд
2 хв
На скільки годин будуть вимикати світло 16 березня? В "Укренерго" розповіли про обмеження
aimg Антон Корж
Графіки будуть, але не весь день: де і коли не буде світла 16 березня Ілюстративне фото: відключення світла в Україні будуть лише ввечері (Getty Images)

В Україні 16 березня в усіх регіонах будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла та обмеження для промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго".

Читайте також: Експерт вказав на важливість експорту електроенергії з України

Зазначається, що графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності будуть діяти в усіх регіонах країни, але тільки у вечірні години - з 17:00 до 22:00. В інший час електроспоживання обмежувати не планується.

В компанії нагадали, що причини запровадження обмежень - це наслідки російських ракетно-дронових терактів проти української енергосистеми. Також попередили, шо ситуація в енергосистемі може змінитися - тому графіки не остаточні.

"Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!", - додали у повідомленні.

Ситуація в енергосистемі: що відомо

Зима 2025-2026 року стала найважчою під час війни. Російські окупанти вчинили велику кількість терактів проти енергосистеми. За словами президента України Володимира Зеленського, окупанти застосували велику кількість ракет і дронів.

Відомо, що російські атаки пошкодили всі електростанції України. Але енергосистема продовжує працювати завдяки зусиллям енергетиків, фізичному захисту об’єктів і підтримці партнерів у сфері ППО. Пошкодження відновлюються, хоча це займе багато часу.

Експерти прогнозують, що стабілізація енергосистеми можлива вже у квітні, коли підвищення температури та завершення опалювального сезону зменшать навантаження на мережі.

Трамп про можливу угоду з Іраном: умови поки що недостатньо хороші
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком