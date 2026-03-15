Графики будут, но не весь день: где и когда не будет света 16 марта

22:47 15.03.2026 Вс
На сколько часов будут выключать свет 16 марта? В "Укрэнерго" рассказали об ограничениях
aimg Антон Корж
Иллюстративное фото: отключения света в Украине будут только вечером (Getty Images)

В Украине 16 марта во всех регионах будут введены графики почасовых отключений света и ограничения для промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НЭК"Укрэнерго".

Отмечается, что графики почасовых отключений и графики ограничения мощности будут действовать во всех регионах страны, но только в вечерние часы - с 17:00 до 22:00. В остальное время электропотребление ограничивать не планируется.

В компании напомнили, что причины введения ограничений - это последствия российских ракетно-дронных терактов против украинской энергосистемы. Также предупредили, что ситуация в энергосистеме может измениться - поэтому графики не окончательные.

"Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - добавили в сообщении.

Ситуация в энергосистеме: что известно

Зима 2025-2026 года стала самой тяжелой во время войны. Российские оккупанты совершили большое количество терактов против энергосистемы. По словам президента Украины Владимира Зеленского, оккупанты применили большое количество ракет и дронов.

Известно, что российские атаки повредили все электростанции Украины. Но энергосистема продолжает работать благодаря усилиям энергетиков, физической защите объектов и поддержке партнеров в сфере ПВО. Повреждения восстанавливаются, хотя это займет много времени.

Эксперты прогнозируют, что стабилизация энергосистемы возможна уже в апреле, когда повышение температуры и завершение отопительного сезона уменьшат нагрузку на сети.

