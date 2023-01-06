Графік відключень світла в Харкові змінили: де дивитися новий
У Харкові оновили графік відключення електрики. Він діятиме з 9 до 15 січня 2023 року в місті та області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані АТ "Харківобленерго".
Зокрема, у новому графіку погодинних відключень світла 12 черг, які діятимуть за таким часом:
- 1 черга 08:00 - 11:00;
- 2 черга 09:00 - 12:00;
- 3 черга 10:00 - 13:00;
- 4 черга 11:00 - 14:00;
- 5 черга 12:00 - 15:00;
- 6 черга 13:00 - 16:00;
- 7 черга 14:00 - 17:00;
- 8 черга 15:00 - 18:00;
- 9 черга 17:00 - 20:00;
- 10 черга 18:00 - 21:00;
- 11 черга 19:00 - 22:00;
- 12 черга 07:00 - 10:00.
Ознайомитися з графіком відключення світла у Харкові та області, а також завантажити його можна за посиланням.
Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців готуватися до поновлення аварійних відключень світла. Оскільки росіяни можуть завдати нових ракетних ударів.
Додамо, в "Укренерго" сьогодні заявили, що споживання електроенергії в країні продовжує зростати через поступове зниження температури повітря.
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