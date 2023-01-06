ua ru
Пт, 06 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Графік відключень світла в Харкові змінили: де дивитися новий

Новость на русском →
Харків, П'ятниця 06 січня 2023 14:58
Графік відключень світла в Харкові змінили: де дивитися новий Фото: графік відключень світла в Харкові змінили (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Харкові оновили графік відключення електрики. Він діятиме з 9 до 15 січня 2023 року в місті та області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані АТ "Харківобленерго".

Зокрема, у новому графіку погодинних відключень світла 12 черг, які діятимуть за таким часом:

  • 1 черга 08:00 - 11:00;
  • 2 черга 09:00 - 12:00;
  • 3 черга 10:00 - 13:00;
  • 4 черга 11:00 - 14:00;
  • 5 черга 12:00 - 15:00;
  • 6 черга 13:00 - 16:00;
  • 7 черга 14:00 - 17:00;
  • 8 черга 15:00 - 18:00;
  • 9 черга 17:00 - 20:00;
  • 10 черга 18:00 - 21:00;
  • 11 черга 19:00 - 22:00;
  • 12 черга 07:00 - 10:00.

Ознайомитися з графіком відключення світла у Харкові та області, а також завантажити його можна за посиланням.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців готуватися до поновлення аварійних відключень світла. Оскільки росіяни можуть завдати нових ракетних ударів.

Додамо, в "Укренерго" сьогодні заявили, що споживання електроенергії в країні продовжує зростати через поступове зниження температури повітря.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков енергетики Електроенергія
NEWS
Втрати російських військ перевищили вже 110 тисяч убитими, - Генштаб
Втрати російських військ перевищили вже 110 тисяч убитими, - Генштаб
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет