График отключения света в Харькове изменили: где смотреть новый
В Харькове обновили график отключения электричества. Он будет действовать с 9 по 15 января 2023 года в городе и области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные АО "Харьковоблэнерго".
В частности, в новом графике почасовых отключений света 12 очередей, которые будут действовать по следующему времени:
- 1 очередь 08:00 - 11:00;
- 2 очередь 09:00 - 12:00;
- 3 очередь 10:00 - 13:00;
- 4 очередь 11:00 - 14:00;
- 5 очередь 12:00 - 15:00;
- 6 очередь 13:00 - 16:00;
- 7 очередь 14:00 - 17:00;
- 8 очередь 15:00 - 18:00;
- 9 очередь 17:00 - 20:00;
- 10 очередь 18:00 - 21:00;
- 11 очередь 19:00 - 22:00;
- 12 очередь 07:00 - 10:00.
Ознакомиться с графиком отключения света в Харькове и области, а также загрузить его можно по ссылке.
Напомним, сегодня премьер-министр Денис Шмиыаль призвал украинцев готовиться к возобновлению аварийных отключений света. Поскольку россияне могут нанести новые ракетные удары.
Добавим, в "Укрэнерго" сегодня заявили, что потребление электроэнергии в стране продолжает расти из-за постепенного снижения температуры воздуха.
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