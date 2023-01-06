График отключения света в Харькове изменили: где смотреть новый

В Харькове обновили график отключения электричества. Он будет действовать с 9 по 15 января 2023 года в городе и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные АО "Харьковоблэнерго".

В частности, в новом графике почасовых отключений света 12 очередей, которые будут действовать по следующему времени:

1 очередь 08:00 - 11:00;

2 очередь 09:00 - 12:00;

3 очередь 10:00 - 13:00;

4 очередь 11:00 - 14:00;

5 очередь 12:00 - 15:00;

6 очередь 13:00 - 16:00;

7 очередь 14:00 - 17:00;

8 очередь 15:00 - 18:00;

9 очередь 17:00 - 20:00;

10 очередь 18:00 - 21:00;

11 очередь 19:00 - 22:00;

12 очередь 07:00 - 10:00.

Ознакомиться с графиком отключения света в Харькове и области, а также загрузить его можно по ссылке.

Напомним, сегодня премьер-министр Денис Шмиыаль призвал украинцев готовиться к возобновлению аварийных отключений света. Поскольку россияне могут нанести новые ракетные удары.

Добавим, в "Укрэнерго" сегодня заявили, что потребление электроэнергии в стране продолжает расти из-за постепенного снижения температуры воздуха.

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