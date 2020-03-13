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В Раде не исключили проведение нескольких внеочередных заседаний

Новости » Политика     13.03.2020 - 19:29
В Раде не исключили проведение нескольких внеочередных заседаний
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Дмитрий Разумков отметил, что Рада в скором времени сможет предоставить информацию когда именно состоятся внеочередные заседания

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков не исключил, что Рада проведет несколько внеочередных заседаний. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на следующей неделе будет известно о внеочередных заседания, на которых будет приниматься законопроекты необходимые для обеспечения работы различных учреждений.

"Я думаю, что в любом случае на следующей неделе мы будем видеть внеочередное заседание или несколько заседаний, на которых будет приниматься законопроекты необходимые для обеспечения работы различных учреждений, обеспечение надлежащих условий труда и существования наших сограждан. Я думаю, что вскоре мы сможем предоставить информацию когда именно состоится такое заседание и какая повестка дня на нем будет предложен", - заявил Разумков.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав будет инициировать внеочередное заседание Верховной рады для принятия закона о борьбе с коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что Европа стала эпицентром пандемии коронавирус. В настоящее время ежедневно регистрируется больше случаев, чем в разгар эпидемии в Китае.

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