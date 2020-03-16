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Графік роботи Ради змінять через пандемію коронавірусу

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 11:19
Графік роботи Ради змінять через пандемію коронавірусу
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК- Україна)

Черговість пленарних та комітетських тижнів буде змінена

Графік роботи Верховної ради України буде змінено через пандемію коронавірусу. Про це заявив голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Пропонується передбачити, що до 3 квітня нардепи будуть працювати у комітетах, а не в сесійній залі.

"Буде запропоновано змінити графік роботи ВРУ. ВР не закривається, а продовжує працювати. Однак ми змінимо черговість пленарних та комітетських тижнів. До 3 квітня 2020 року ми переходимо в режим роботи в комітетах. Я мав розмову з колегами з різних фракцій, всі цю пропозицію підтримають", - заявив Разумков.

Нагадаємо, раніше глава парламенту заявив, що у Верховній раді не бачать підстав для введення надзвичайного стану через загрозу поширення нового типу коронавірусу COVID-19. Спікер також заявив, що питання введення надзвичайного стану не був прийнятий на засіданні РНБО.

Як писало РБК-Україна, Разумков раніше не виключав, що Рада проведе кілька позачергових засідань. За його словами, наступного тижня буде відомо про позачергові засіданнях, на яких будуть прийматися законопроекти, необхідні для забезпечення роботи різних установ.

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