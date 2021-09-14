Оккупанты обостряют ситуацию на Донбассе: украинская сторона передала ОБСЕ ноту протеста

Украинская сторона СЦКК на встрече 13 сентября передала ноту протеста СММ ОБСЕ в отношении нарушения режима прекращения огня российскими наемниками. Обострение привело к ранению 13 и гибели четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины в период 11 и 12 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил .

В случае дальнейшего обострения обстановки и несоблюдение со стороны российских наемников режима прекращения огня военнослужащие ВСУ оставляют за собой право предоставлять адекватный ответ с привлечением необходимых сил и средств.

"УС СЦКК в адрес СММ ОБСЕ было предоставлено 109 нот по грубым нарушениям режима прекращения огня со стороны РФ. Несмотря на многочисленные обращения, необходимой реакции со стороны вооруженных формирований получено не было, что в очередной раз подтвердило коварство ВФ РФ", - говорится в сообщении.