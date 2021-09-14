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Оккупанты обостряют ситуацию на Донбассе: украинская сторона передала ОБСЕ ноту протеста

Новина українською →
Донбасс, Вторник 14 сентября 2021 07:55
Оккупанты обостряют ситуацию на Донбассе: украинская сторона передала ОБСЕ ноту протеста Фото: боевики срывают тишину на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Украинская сторона СЦКК на встрече 13 сентября передала ноту протеста СММ ОБСЕ в отношении нарушения режима прекращения огня российскими наемниками. Обострение привело к ранению 13 и гибели четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины в период 11 и 12 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

В случае дальнейшего обострения обстановки и несоблюдение со стороны российских наемников режима прекращения огня военнослужащие ВСУ оставляют за собой право предоставлять адекватный ответ с привлечением необходимых сил и средств.

"УС СЦКК в адрес СММ ОБСЕ было предоставлено 109 нот по грубым нарушениям режима прекращения огня со стороны РФ. Несмотря на многочисленные обращения, необходимой реакции со стороны вооруженных формирований получено не было, что в очередной раз подтвердило коварство ВФ РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, что боевики совершили дистанционное минирование на Донбассе минами ПОМ-2. Их использование запрещено Минскими договоренностями.

Ранее сообщалось, что обострение ситуации на Донбассе может быть связно с визитом Зеленского в США. Такое предположение высказали в ВР.

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