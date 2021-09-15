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"Гради", танки, гаубиці: бойовики розмістили десятки одиниць військової техніки на Донбасі

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Україна, Середа 15 вересня 2021 03:30
"Гради", танки, гаубиці: бойовики розмістили десятки одиниць військової техніки на Донбасі Фото: бойовики розміщують танки і" Гради " на Донбасі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Організація з безпеки й співробітництва в Європі помітила на Донбасі десятки одиниць військової техніки окупантів. На непідконтрольних територіях Донецької та Луганської області бойовики розмістили "Гради", танки, гаубиці, БМП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 14 вересня.

ОБСЄ зафіксувала 21 реактивну систему залпового вогню, розміщену в
порушення ліній відведення в непідконтрольному уряду районі Луганської області.

Йдеться про "Гради" (122 мм), які помітив патруль ОБСЄ в Хрустальному (колишній Красний Луч).

Також за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння ОБСЄ помітила 47 танків на двох полігонах у непідконтрольних уряду районах Луганської області.

З них 24 танки невстановленого типу бойовики розмістили на полігоні поблизу н.п. Бугаївка. Там же де за даними повітряного спостереження також виявлені 66 бойових броньованих машин.

Ще 23 танки бойовики розмістили на полігоні поблизу н.п. Круглик.

Крім того, повідомляється, що ОБСЄ виявила ознаки військової присутності і присутності військового типу в зоні безпеки. Бойовики розмістили 2 бойові броньовані машини (БМП-1 і БМП-2) непідконтрольному уряду районі Луганської області. Йдеться про н.п. Довге - там військову техніку виявив патруль.

Також на полігоні поблизу н. п. Бугаївка бойовики розмістили 24 буксирувальні та самохідні гаубиці.

Нагадаємо, що українська сторона СЦКК передала ноту протесту через загострення ситуації на Донбасі. За два дні в результаті обстрілів загинуло чотири українських воїни, ще 13 отримали поранення.

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