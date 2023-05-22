UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Град та шквали, але є і "приємності". Синоптики дали прогноз на завтра

Фото: синоптики Укргідрометцентра дали прогноз погоди в Україні на 23 травня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні місцями вночі та вдень очікуються дощі, зокрема на півдні та центрі погода може погіршитися до шквалів, гроз та сильних поривів вітру. При цьому на тлі негоди повітря прогріється до +26 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Опади

Вночі

У східних, південних, центральних та Сумській областях місцями невеликі короткочасні дощі, на решті території без опадів;

Вдень

В Україні, крім західних та Житомирської областей, помірні короткочасні дощі, місцями грози, у південних та центральних областях подекуди град і шквали 15-20 м/с.

Вітер

північно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура повітря

Вночі

11-16°, у західних областях 6-11°.

Вдень

В Україні 20-25°; у Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 15-20°.

Якою була весна 2023 в Україні

У березні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозувалася в межах від 2 до 7 градусів тепла. Це на 2 градуси вище за норму.

У квітні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозувалася в межах від 9 до 13 тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

Щодо травня 2023 року, то середня місячна температура в Україні прогнозувалася в межах від 14 до 18 градусів тепла, в горах 10-13 градусів, що вважалося практично нормою.

Як повідомлялося, до Києва вже прийшло метеорологічне літо. Синоптики вважають, що настав літній час після того, як середньодобова температура повітря тримається на рівні +15 градусів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в Києві