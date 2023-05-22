Град та шквали, але є і "приємності". Синоптики дали прогноз на завтра
В Україні місцями вночі та вдень очікуються дощі, зокрема на півдні та центрі погода може погіршитися до шквалів, гроз та сильних поривів вітру. При цьому на тлі негоди повітря прогріється до +26 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Опади
Вночі
У східних, південних, центральних та Сумській областях місцями невеликі короткочасні дощі, на решті території без опадів;
Вдень
В Україні, крім західних та Житомирської областей, помірні короткочасні дощі, місцями грози, у південних та центральних областях подекуди град і шквали 15-20 м/с.
Вітер
північно-східний, східний, 5-10 м/с.
Температура повітря
Вночі
11-16°, у західних областях 6-11°.
Вдень
В Україні 20-25°; у Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 15-20°.
Якою була весна 2023 в Україні
У березні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозувалася в межах від 2 до 7 градусів тепла. Це на 2 градуси вище за норму.
У квітні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозувалася в межах від 9 до 13 тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.
Щодо травня 2023 року, то середня місячна температура в Україні прогнозувалася в межах від 14 до 18 градусів тепла, в горах 10-13 градусів, що вважалося практично нормою.
Як повідомлялося, до Києва вже прийшло метеорологічне літо. Синоптики вважають, що настав літній час після того, як середньодобова температура повітря тримається на рівні +15 градусів.
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