Град та шквали, але є і "приємності". Синоптики дали прогноз на завтра

В Україні місцями вночі та вдень очікуються дощі, зокрема на півдні та центрі погода може погіршитися до шквалів, гроз та сильних поривів вітру. При цьому на тлі негоди повітря прогріється до +26 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Опади

Вночі

У східних, південних, центральних та Сумській областях місцями невеликі короткочасні дощі, на решті території без опадів;

Вдень

В Україні, крім західних та Житомирської областей, помірні короткочасні дощі, місцями грози, у південних та центральних областях подекуди град і шквали 15-20 м/с.

Вітер

північно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура повітря

Вночі

11-16°, у західних областях 6-11°.

Вдень

В Україні 20-25°; у Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 15-20°.

Якою була весна 2023 в Україні

У березні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозувалася в межах від 2 до 7 градусів тепла. Це на 2 градуси вище за норму.

У квітні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозувалася в межах від 9 до 13 тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

Щодо травня 2023 року, то середня місячна температура в Україні прогнозувалася в межах від 14 до 18 градусів тепла, в горах 10-13 градусів, що вважалося практично нормою.