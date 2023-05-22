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Град и шквалы, но есть и "приятности". Синоптики дали прогноз на завтра

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Украина, Понедельник 22 мая 2023 14:27
Град и шквалы, но есть и "приятности". Синоптики дали прогноз на завтра Фото: синоптики Укргидрометцентра дали прогноз погоды в Украине на 23 мая (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине местами ночью и днем ожидаются дожди, в частности на юге и центре погода может ухудшиться до шквалов, гроз и сильніх порывов ветра. При этом, на фоне непогоды, воздух прогреется до +26 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Осадки

Ночью

В восточных, южных, центральных и Сумской областях местами небольшие кратковременные дожди, на остальной территории без осадков;

Днем

В Украине, кроме западных и Житомирской областей, умеренные кратковременные дожди, местами грозы, в южных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер

северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха

Ночью

11-16°, в западных областях 6-11°,

Днем

В Украине 20-25 °; в Карпатах ночью 2-7 ° тепла, днем 15-20°.

Град и шквалы, но есть и &quot;приятности&quot;. Синоптики дали прогноз на завтра

Какой была весна 2023 в Украине

В марте 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозировалась в пределах от 2 до 7 градусов тепла. Это на 2 градуса выше нормы.

В апреле 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозировалась в пределах от 9 до 13 тепла. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

Что касается мая 2023 года, то средняя месячная температура в Украине прогнозировалась в пределах от 14 до 18 градусов тепла, в горах 10-13 градусов, что считалось практически нормой.

Как сообщалось, в Киев уже пришло метеорологическое лето. Синоптики считают, что наступила летняя пора после того, как среднесуточная температура воздуха держится на уровне +15 градусов.

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