У Грабовському мешкали люди, які відмовилися від евакуації, - Сумська ОВА

Він зазначив, що Сумська область живе в режимі евакуації з 2023 року і ці заходи відбуваються регулярно.

"Під евакуацію потрапило прикордоння. І це 87,5 тисяч населення, серед яких 8700 діток. Ці заходи проводяться на регулярній основі. І зараз в прикордонні ще залишаються невивезеними 32 тисячі людей. І в тому числі 604 дитини. Хочу зазначити, що дітки з гарячої і червоної зони вивезені всі, (а цифри - ред.), які названі - вони в дальньому прикордонні знаходяться", - сказав Бабич.

Заступник глави ОВА наголосив, що влада постійно проводить роз'яснювальні роботи, щоб населення евакуювалося. І ті з людей, хто не проводить свою евакуацію - наражають себе на велику небезпеку.

Щодо Грабовського, Бабич зазначив, що у Краснопільській громаді теж триває евакуація, а в самому вищевказаному селі було близько 50 людей. У найближчих населених пунктах - теж було 20 до 30 людей.

Водночас 56%, або ж дві третини населення, яке перебуває у зоні примусової евакуацію - в письмовій формі відмовляється евакуюватися.

"Вони це пишуть, заявляють в категоричній формі, але натомість проводиться постійна робота, агітаційне роз'яснювання, щоб їх звідти вивезти. Так стало і в самому Грабовському, де мешкали виключно всі мешканці, які відмовилися від евакуації. Хочу ще сказати, що село Грабовське і Краснопільська громада знаходяться безпосередньо на кордоні із Російською Федерацією", : пояснив заступник глави ОВА.

Він додав, що наразі там працюють військові в проводяться стабілізаційні дії. Проте коментувати ситуацію мають самі військову, оскільки ОВА там фізично не присутня.

На питання, чи збирається влада активізувати евакуацію в зв'язку з тим, що РФ перетинає кордон на нових ділянках, Бабич зазначив, що евакуація триває хвилями. Коли бойові дії стихають - вона сповільнюється, а коли зростають - тоді посилюється.

"Тому такі хвилі ми спостерігаємо. За останню добу у нас евакуйовано 22 особи з прикордоння. Це, в тому числі, з Краснопільської громади. Всі вони доставлені в транзитні центри. Всім їм забезпечена допомога, відповідне оформлення і таке інше. Подальше їх доля вони визначають там, в транзитному центрі, в спокійних і безпечних умовах", - резюмував він.