В Грабовском жили люди, которые отказались от эвакуации, - Сумская ОВА

Он отметил, что Сумская область живет в режиме эвакуации с 2023 года и эти мероприятия проходят регулярно.

"Под эвакуацию попало приграничье. И это 87,5 тысяч населения, среди которых 8700 детей. Эти мероприятия проводятся на регулярной основе. И сейчас в приграничье еще остаются невывезенными 32 тысячи человек. И в том числе 604 ребенка. Хочу отметить, что детки из горячей и красной зоны вывезены все, (а цифры - ред.), которые названы - они в дальнем пограничье находятся", - сказал Бабич.

Замглавы ОВА подчеркнул, что власти постоянно проводят разъяснительные работы, чтобы население эвакуировалось. И те из людей, кто не проводит свою эвакуацию - подвергают себя большой опасности.

По Грабовскому, Бабич отметил, что в Краснопольской общине тоже продолжается эвакуация, а в самом вышеуказанном селе было около 50 человек. В ближайших населенных пунктах - тоже было от 20 до 30 человек.

В то же время 56%, или две трети населения, которое находится в зоне принудительной эвакуации - в письменной форме отказывается эвакуироваться.

"Они это пишут, заявляют в категорической форме, но взамен проводится постоянная работа, агитационное разъяснение, чтобы их оттуда вывезти. Так стало и в самом Грабовском, где жили исключительно все жители, которые отказались от эвакуации. Хочу еще сказать, что село Грабовское и Краснопольская громада находятся непосредственно на границе с Российской Федерацией", - пояснил заместитель главы ОВА.

Он добавил, что сейчас там работают военные в проводятся стабилизационные действия. Однако комментировать ситуацию должны сами военные, поскольку ОВА там физически не присутствует.

На вопрос, собирается ли власть активизировать эвакуацию в связи с тем, что РФ пересекает границу на новых участках, Бабич отметил, что эвакуация продолжается волнами. Когда боевые действия стихают - она замедляется, а когда возрастают - тогда усиливается.

"Поэтому такие волны мы наблюдаем. За последние сутки у нас эвакуированы 22 человека из приграничья. Это, в том числе, из Краснопольской громады. Все они доставлены в транзитные центры. Всем им обеспечена помощь, соответствующее оформление и так далее. Дальнейшую их судьба они определяют там, в транзитном центре, в спокойных и безопасных условиях", - резюмировал он.