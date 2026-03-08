Гра в "мовчанку": ГУР показало, як окупанти ігнорують накази йти в атаку

Погрози замість мотивації

Воєнна розвідка перехопила розмову російського командира, який у розпачі та люті намагається змусити підлеглих повернутися в радіоефір. Окупанти навмисно ігнорують заклики, розуміючи, що наступне завдання може стати для них останнім.

Командир агресора не стримує емоцій, використовуючи погрози розправою як останній аргумент.

"Ви ує..ни, якщо зараз не вийдете на зв'язок - вам п..да, зрозуміли на...й", - кричить він у рацію.

Деморалізація в лавах РФ

За даними розвідки, такі інциденти підтверджують критичний рівень деморалізації серед особового складу ворога. Російські солдати шукають будь-які способи, щоб уникнути загибелі, тоді як керівництво продовжує розглядати їх лише як ресурс.

"Перехоплення вкотре демонструє глибоку деморалізацію та страх серед особового складу окупаційних військ, який намагається будь-якими методами уникнути загибелі", - зазначають в ГУР.

Єдиним безпечним виходом для росіян залишається добровільна здача в полон через державний проєкт "Хочу жить".