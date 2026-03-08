Игра в "молчанку": ГУР показало, как оккупанты игнорируют приказы идти в атаку

Российские военные отказываются выходить на связь со своими командирами, чтобы избежать отправки на самоубийственные штурмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
Военная разведка перехватила разговор российского командира, который в отчаянии и ярости пытается заставить подчиненных вернуться в радиоэфир. Оккупанты намеренно игнорируют призывы, понимая, что следующее задание может стать для них последним.
Командир агрессора не сдерживает эмоций, используя угрозы расправой как последний аргумент.
"Вы уе..ны, если сейчас не выйдете на связь - вам п..да, поняли на...й", - кричит он в правду.
По данным разведки, такие инциденты подтверждают критический уровень деморализации среди личного состава врага. Российские солдаты ищут любые способы, чтобы избежать гибели, тогда как руководство продолжает рассматривать их только как ресурс.
"Перехват в очередной раз демонстрирует глубокую деморализацию и страх среди личного состава оккупационных войск, который пытается любыми методами избежать гибели", - отмечают в ГУР.
Единственным безопасным выходом для россиян остается добровольная сдача в плен через государственный проект "Хочу жить".
Напомним, недавно ГУР раскрыло детали операции, которая остановила наступление россиян на Запорожье. Благодаря действиям разведки и Сил обороны планы врага по продвижению на этом направлении были сорваны.
Также РБК-Украина писало, как спецназовцы ГУР помешали планам РФ в Запорожской области, нанеся превентивные удары по местам сосредоточения личного состава и техники оккупантов.
Кроме того, методы "мотивации" в армии захватчиков становятся все более жестокими. Ранее разведка публиковала перехват, в котором говорилось о том, что российских солдат гонят в атаку, угрожая простреленными ногами в случае отказа выполнять приказ.