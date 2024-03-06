"Гра в кішки-мишки повернулася". РФ створила найбільшу шпигунську мережу за часів холодної війни, - FT

Росія активно відновлює свою шпигунську війну із Заходом. Публікація Москвою переговорів німецьких офіцерів щодо відправки крилатих ракет в Україну є лише одним з останніх прикладом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
"Гра в кішки-мишки відновилася. Активність Росії настільки ж висока або навіть вища, ніж за часів холодної війни. Російська розвідка - це величезна машина, і вона знову робить те, що робила завжди", - заявили співробітники західної розвідки.
Майже щотижня спливає чергова таємна операція, що показує, як далеко проникли російські спецслужби в Європу відтоді, як два роки тому Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну.
Очевидна активізація розвідувальних операцій під керівництвом Кремля свідчить про нову впевненість російських шпигунів після принизливих невдач, з якими вони зіткнулися на початку 2022 року, кажуть співробітники розвідки й аналітики.
Спочатку західні агентства оприлюднили плани Москви щодо вторгнення в Україну. Щойно російські танки почали рухатися до Києва, європейські столиці вислали 600 дипломатів, близько 400 з яких, як вважається, були шпигунами. Також було виявлено кілька російських "нелегалів" - агентів, які діють без дипломатичного прикриття. Коли російське наземне вторгнення застопорилося, Путін посадив під домашній арешт вищих керівників ФСБ за грубу помилку в оцінці українського опору.
Відтоді основні російські спецслужби - ГРУ, ФСБ і СЗР - перегрупувалися і перебудували свою шпигунську роботу, щоб підвищити шанси Росії у звичайних військових операціях.
Пріоритети залишилися тими самими, що й до війни: викрасти західні секрети, внести розкол у лави НАТО і підірвати підтримку України. Але метод
Раніше Великій Британії викрили групу російських шпигунів. Вони займалися збиранням розвідувальної інформації на користь Росії.
Крім цього 20 лютого влада Естонії заявила про успішно викриту гібридну операцію російських спецслужб, в рамках розслідування кримінальної справи було затримано 10 осіб.
Також Європарламент перевірить депутата Тетяни Жданок на зв'язок із ФСБ.
Раніше повідомлялося, що російська розвідка використовує сербського агента для впровадження в інститути ЄС та розповсюдження прокремлівських тез про вторгнення в Україну.
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