Росія використовує сербського агента для впровадження до органів ЄС, - Politico

Російська розвідка використовує сербського агента для впровадження в інститути ЄС і поширення прокремлівських тез про вторгнення в Україну.

Про це йдеться у брифінгу західної розвідки, що потрапив у розпорядження видання, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

У жовтні 2023 року громадянин Сербії Новіца Антіч - активний "агент впливу", який, згідно з документами, завідомо тісно співпрацював із російськими спецслужбами, - проводив зустрічі з європейськими високопосадовцями в Брюсселі і, зокрема, з депутатами Європарламенту.

Серед цих євродепутатів були німецький законодавець від партії "зелених" Віола фон Крамон-Таубадель, італійський законодавець від партії "Соціалісти і демократи" Алессандра Моретті та словацький член консервативної групи Європейської народної партії Володимир Більчик. В аналітичній записці немає нічого, що дозволило б припустити, що Моретті, Більчик і фон Крамон-Таубадель знали про зв'язки Антіча з ФСБ, коли зустрічалися з ним.

Антіч, голова Сербської військової профспілки, також зустрівся з представниками профспілок EUROMIL і EPSU, які представляють інтереси військовослужбовців і працівників державних служб у ЄС, відповідно.

Фото: голова Сербської військової профспілки Новиця Антич (wikipedia)

Згідно з брифінгом західної розвідки, Антич є активним "агентом впливу" для ФСБ. Антич тісно співпрацює зі співробітником ФСБ В'ячеславом Калініним, громадянином Росії і головним редактором Veteran News, медіа-сайту, що спеціалізується на новинах для ветеранів збройних сил. У вкладці "Про нас" на сайті йдеться, що Veteran News є "інформаційним партнером" ФСБ і Міністерства оборони РФ, а також інших силових структур Росії.

У розвідувальному зведенні особливо наголошено на діях Антича, але водночас зазначено, що Калінін вербував і інших людей, не уточнюючи, скількох і в яких країнах.

Росія використовує Сербію як плацдарм для операцій впливу, спрямованих на ослаблення проєвропейських і пронатовських настроїв усередині країни, а також у ЄС, який після повномасштабного вторгнення Росії рішуче підтримує Україну.

Антіч використовував свою роль глави військового союзу Сербії для критики президента Сербії Александра Вучича і високопоставлених представників збройних сил країни.

"Вони використовували будь-яку можливість, щоб просувати російську пропаганду, пов'язану з війною в Україні", - ідеться в брифінгу, де йдеться про зустрічі в Сербії та країнах ЄС.