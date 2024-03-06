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"Игра в кошки-мышки вернулась". РФ создала крупнейшую шпионскую сеть за времена холодной войны, - FT

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия активно возобновляет свою шпионскую войну с Западом. Публикация Москвой переговоров немецких офицеров об отправке крылатых ракет в Украину является лишь одним из последних примером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Игра в кошки-мышки возобновилась. Активность России столь же высока или даже выше, чем во времена холодной войны. Российская разведка - это огромная машина, и она снова делает то, что делала всегда", - заявили сотрудники западной разведки. 

Почти каждую неделю всплывает очередная тайная операция, показывающая, как далеко проникли российские спецслужбы в Европу с тех пор, как два года назад Москва начала полномасштабное вторжение в Украину.

Очевидная активизация разведывательных операций под руководством Кремля свидетельствует о новой уверенности российских шпионов после унизительных неудач, с которыми они столкнулись в начале 2022 года, говорят сотрудники разведки и аналитики. 

Сначала западные агентства обнародовали планы Москвы по вторжению в Украину. Как только российские танки начали двигаться к Киеву, европейские столицы выслали 600 дипломатов, около 400 из которых, как считается, были шпионами. Также было выявлено несколько российских "нелегалов" - агентов, действующих без дипломатического прикрытия. Когда российское наземное вторжение застопорилось, Путин посадил под домашний арест высших руководителей ФСБ за грубую ошибку в оценке украинского сопротивления.

С тех пор основные российские спецслужбы - ГРУ, ФСБ и СВР - перегруппировались и перестроили свою шпионскую работу, чтобы повысить шансы России в обычных военных операциях.

Приоритеты остались теми же, что и до войны: выкрасть западные секреты, внести раскол в ряды НАТО и подорвать поддержку Украины. Но методы стали более изобретательными, чтобы компенсировать разрушенные сети шпионажа в Европе и обойти ограничения на работу россиян на континенте.

"Им (российским спецслужбам, - ред.) действительно пришлось изменить свой образ действий - прибегнуть к другим инструментам", - заявил сотрудник разведки.

В российских тайных операциях теперь участвуют иностранные граждане из сферы политики, бизнеса и организованной преступности - например, сербская банда, организовавшая в прошлом году побег Артема Усса, связанного с Кремлем бизнесмена, арестованного в Италии по подозрению в продаже Москве американских военных технологий.

"(Посредники, - ред.) могут не знать, что работают на русских, они могут быть преступниками или другими людьми, которым платят", - заявил сотрудник разведки.

Кремль также оказывает давление на российских изгнанников, чтобы кооптировать их и других противников режима, бежавших за границу после начала войны.

Российский шпионаж в мире

Ранее Великобритании разоблачили группу российских шпионов. Они занимались сбором разведывательной информации в пользу России.

Помимо этого 20 февраля власти Эстонии заявили об успешно разоблаченной гибридной операции российских спецслужб, в рамках расследования уголовного дела было задержано 10 человек.

Также Европарламент проверит депутата Татьяны Жданок на связь с ФСБ.

Ранее сообщалось, что российская разведка использует сербского агента для внедрения в институты ЕС и распространения прокремлевских тезисов о вторжении в Украину.

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