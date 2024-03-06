"Гра в кішки-мишки повернулася". РФ створила найбільшу шпигунську мережу за часів холодної війни, - FT

Росія активно відновлює свою шпигунську війну із Заходом. Публікація Москвою переговорів німецьких офіцерів щодо відправки крилатих ракет в Україну є лише одним з останніх прикладом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"Гра в кішки-мишки відновилася. Активність Росії настільки ж висока або навіть вища, ніж за часів холодної війни. Російська розвідка - це величезна машина, і вона знову робить те, що робила завжди", - заявили співробітники західної розвідки.

Майже щотижня спливає чергова таємна операція, що показує, як далеко проникли російські спецслужби в Європу відтоді, як два роки тому Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Очевидна активізація розвідувальних операцій під керівництвом Кремля свідчить про нову впевненість російських шпигунів після принизливих невдач, з якими вони зіткнулися на початку 2022 року, кажуть співробітники розвідки й аналітики.

Спочатку західні агентства оприлюднили плани Москви щодо вторгнення в Україну. Щойно російські танки почали рухатися до Києва, європейські столиці вислали 600 дипломатів, близько 400 з яких, як вважається, були шпигунами. Також було виявлено кілька російських "нелегалів" - агентів, які діють без дипломатичного прикриття. Коли російське наземне вторгнення застопорилося, Путін посадив під домашній арешт вищих керівників ФСБ за грубу помилку в оцінці українського опору.

Відтоді основні російські спецслужби - ГРУ, ФСБ і СЗР - перегрупувалися і перебудували свою шпигунську роботу, щоб підвищити шанси Росії у звичайних військових операціях.

Пріоритети залишилися тими самими, що й до війни: викрасти західні секрети, внести розкол у лави НАТО і підірвати підтримку України. Але метод

Російський шпигунство у світі

Раніше Великій Британії викрили групу російських шпигунів. Вони займалися збиранням розвідувальної інформації на користь Росії.

Крім цього 20 лютого влада Естонії заявила про успішно викриту гібридну операцію російських спецслужб, в рамках розслідування кримінальної справи було затримано 10 осіб.

Також Європарламент перевірить депутата Тетяни Жданок на зв'язок із ФСБ.

Раніше повідомлялося, що російська розвідка використовує сербського агента для впровадження в інститути ЄС та розповсюдження прокремлівських тез про вторгнення в Україну.

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