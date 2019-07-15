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ГПУ завершила следствие по еще одному делу Майдана

Новости » Общество    15.07.2019 - 12:39
ГПУ завершила следствие по еще одному делу Майдана
Фото: Революция Достоинства (kyivcity.gov.ua)

Экс-заместитель начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУМВД Украины в г. Киеве обвиняется в превышении власти

Управлением специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) завершено следствие в очередном уголовном производстве по фактам совершения преступлений во время Революции Достоинства. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Как отмечается, экс-заместитель начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУМВД Украины в г. Киеве обвиняется в превышении власти и служебных полномочий. По данным следствия, он отдал приказы запугивать участников мирных акций протеста 10 и 11 декабря 2013 года на улице Институтской, улице Михаила Грушевского, улице Крещатик и Европейской площади, перекрестке улиц Шелковичной и Институтской, на Садовой улице и Крепостном переулке, в результате чего убиты три участника акций протеста, а 99 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести

"Обвинительный акт по обвинению упомянутого лица в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365; ч. 1 ст. 135; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины направлено в Печерский районный суд г. Киева", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что несколько месяцев назад ГПУ передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении правоохранителей по делу незаконного задержания и избиения активиста во время Революции Достоинства.

Напомним, начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что во время проведения отдельных следственных экспериментов правоохранителям удалось получить дополнительные доказательства в делах относительно преступлений на Майдане. Горбатюк сообщал, что следственные эксперименты на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве по делам Майдана частично завершены.

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