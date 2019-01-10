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Следствие получило дополнительные доказательства по делам Майдана, - Горбатюк

Новости » Общество    10.01.2019 - 18:17
Следствие получило дополнительные доказательства по делам Майдана, - Горбатюк
Фото: Сергей Горбатюк (РБК-Украина)

Горбатюк отметил, что в верхней части Аллеи Небесной сотни еще продолжаются следственные эксперименты

Во время проведения отдельных следственных экспериментов правоохранителям удалось получить дополнительные доказательства в делах относительно преступлений на Майдане. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Если условно разделить, то в нижней части (Аллеи Небесной сотни, - ред.) следственные эксперименты завершены. Мы сосредоточены на нижней части. Это убийства, которые были ниже - от края Октябрьского дворца и ниже. Эти следственные эксперименты продолжались несколько месяцев. Но они и раньше проводились", - сообщил Горбатюк.

По его словам, после завершения следственных экспериментов были получены дополнительные доказательства, которые должны помочь в деле.

"Конечно, если есть потребность в проведении экспериментов по результатам каких-то полученных видеозаписей и показаний свидетелей, ведь есть необходимость уточнения. Конечно, что польза от этого есть. Соответственно, полученный результат, например уточненный сектор, - это и считается дополнительным доказательством. По результатам составляется протокол, в котором отражаются результаты, которые соответственно и являются дополнительными доказательствами в внедрении", - добавил он.

По его словам, прокуратура не может раскрыть подробности завершенных следственных экспериментов из-за тайны следствия. Горбатюк отметил, что в верхней части Аллеи Небесной сотни еще продолжаются следственные эксперименты.

"На верхней части следственные эксперименты проводились параллельно, но там они еще не все завершены", - добавил он.

Напомним, Горбатюк сообщал, что следственные эксперименты на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве по делам Майдана частично завершены.

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