Фото: Мемориал Героям Небесной сотни (Виталий Носач, РБК-Украина)

Горбатюк рассказал о том, на каком этапе находятся следственные эксперименты

Следственные эксперименты на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве по делам Майдана частично завершены. Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина сказал начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

"Действительно, следственные эксперименты на Аллее Небесной сотни завершены частично", - сказал он.

Как писали СМИ, следствию удалось получить дополнительные доказательства в ходе этих экспериментов.

Напомним, в ноябре 2018 года специальные службы демонтировали мемориальный памятник Героям Небесной сотни, который сделали участники Революции Достоинства на месте кровавого расстрела протестующих на улице Институтской. Это было необходимо для проведения следственных экспериментов Управлением специальных расследований Генпрокуратуры.

Отметим, по словам начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка, семьи героев Небесной сотни согласились на перенос временного мемориала из центра Киева для проведения экспертиз по делам Майдана.