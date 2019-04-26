ГПУ направила в суд обвинительные акты по делу Майдана

Фото: Революция Достоинства (kyivcity.gov.ua)

В полиции отказываются увольнять следователя, который вел дело против активиста во время Майдана

ГПУ передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении правоохранителей по делу незаконного задержания и избиения активиста во время Революции Достоинства. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В частности, в ГПУ сообщили, что 25 апреля передали в суд обвинительные акты в отношении следователя одного из райуправлений милиции Киева (в настоящее время работает следователем в органах Национальной полиции Украины), прокурора прокуратуры г. Киева и заместителя руководителя одной из местных (районных) прокуратур Киева. Их обвиняют в незаконном задержании, избиении и доставке в управление милиции активиста, относительно которого затем были сфальсифицированы материалы дела за якобы участие в массовых беспорядках.

"На сроки передачи в суд этого производства повлияло длительное (10 месячная) ознакомление стороны защиты с материалами досудебного расследования (30 томов), неоднократный отказ следственных судей ограничивать подозреваемых в ознакомлении, а также незаконное не отстранение подозреваемого от должности одним из руководителей органов Национальной полиции Украины", - отметили в прокуратуре

В ГПУ добавили, что несмотря на принятое следственным судьей решение об отстранении следователя от должности в органах Национальной полиции Украины, руководством столичного управления полиции оно не выполнено до сих пор. Из-за этого ГБР открыло производство.

Напомним, начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что во время проведения отдельных следственных экспериментов правоохранителям удалось получить дополнительные доказательства в делах относительно преступлений на Майдане. Горбатюк сообщал, что следственные эксперименты на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве по делам Майдана частично завершены.