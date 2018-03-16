ГПУ завершила досудебное расследование по делу экс-генконсула Грузии в Одессе

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) завершила досудебное расследование по делу бывшего генерального консула Грузии в Одессе, подозреваемого в махинациях с возмещением НДС на 17 млн гривен. Об этом говорится в сообщении ГПУ.

"Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, при оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины, завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего Генерального консула Грузии в г. Одесса, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 353, ч. З ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 УК Украины", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в течение 2013 года консул с целью завладения денежными средствами государства, зная, что его полномочия прекращены и соответственно он не имеет права на возмещение сумм налога на добавленную стоимость подписал от имени уполномоченного лица указанного консульства и предоставил в Государственную налоговую инспекцию заявление о возмещении сумм налога на добавленную стоимость дипломатическим миссиям на общую сумму более 3 млн гривен, при этом предоставив чеки о товаре на общую сумму почти 19 млн гривен.

Указанные средства возмещались на его личный счет и в дальнейшем были сняты им наличными в банковских терминалах Одессы Киева на собственные цели.

Сообщается, что 14 марта следователем сообщено подозреваемому и его защитникам в уголовном производстве о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к его материалам, которыми располагает сторона обвинения.

Напомним, 10 марта 2017 года ГПУ сообщила экс-генеральному консулу Грузии в Одессе о подозрении в махинациях с возмещением НДС на 17 млн гривен.