ГПУ завершила досудове розслідування у справі екс-генконсула Грузії в Одесі

Генеральна прокуратура України (ГПУ) завершила досудове розслідування у справі колишнього генерального консула Грузії в Одесі, підозрюваного в махінаціях з відшкодуванням ПДВ на 17 млн ​​гривень. Про це йдеться в повідомленні ГПУ.

"Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, за оперативного супроводження Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього Генерального консула Грузії в м. Одеса, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 353, ч. З ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України", - йдеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що протягом 2013 року консул з метою заволодіння грошовими коштами держави, знаючи, що його повноваження припинені і відповідно він не має права на відшкодування сум податку на додану вартість підписав від імені уповноваженої особи вказаного консульства і надав до Державної податкової інспекції заяву про відшкодування сум податку на додану вартість дипломатичним місіям на загальну суму понад 3 млн гривень, при цьому надавши чеки про товар на загальну суму майже 19 млн гривень.

Зазначені кошти відшкодовувалися на його особистий рахунок і в подальшому були зняті їм готівкою в банківських терміналах Одеси Києва на власні цілі.

Повідомляється, що 14 березня слідчим повідомлено підозрюваному і його захисникам у кримінальному провадженні про завершення досудового розслідування та надано доступ до його матеріалам, якими володіє сторона звинувачення.

Нагадаємо, 10 березня ГПУ повідомила екс-генеральному консулу Грузії в Одесі про підозру в махінаціях з відшкодуванням ПДВ на 17 млн гривень.