Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

ГПУ завершила досудове розслідування у справі екс-генконсула Грузії в Одесі

НовиниСуспільство    16.03.2018 - 17:15
Фото: ГПУ (з відкритих джерел)
Фото: ГПУ (з відкритих джерел)

Генконсула підозрюють в махінаціях з відшкодуванням ПДВ на 17 млн гривень

Генеральна прокуратура України (ГПУ) завершила досудове розслідування у справі колишнього генерального консула Грузії в Одесі, підозрюваного в махінаціях з відшкодуванням ПДВ на 17 млн ​​гривень. Про це йдеться в повідомленні ГПУ.

"Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, за оперативного супроводження Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього Генерального консула Грузії в м. Одеса, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 353, ч. З ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України", - йдеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що протягом 2013 року консул з метою заволодіння грошовими коштами держави, знаючи, що його повноваження припинені і відповідно він не має права на відшкодування сум податку на додану вартість підписав від імені уповноваженої особи вказаного консульства і надав до Державної податкової інспекції заяву про відшкодування сум податку на додану вартість дипломатичним місіям на загальну суму понад 3 млн гривень, при цьому надавши чеки про товар на загальну суму майже 19 млн гривень.

Зазначені кошти відшкодовувалися на його особистий рахунок і в подальшому були зняті їм готівкою в банківських терміналах Одеси Києва на власні цілі.

Повідомляється, що 14 березня слідчим повідомлено підозрюваному і його захисникам у кримінальному провадженні про завершення досудового розслідування та надано доступ до його матеріалам, якими володіє сторона звинувачення.

Нагадаємо, 10 березня ГПУ повідомила екс-генеральному консулу Грузії в Одесі про підозру в махінаціях з відшкодуванням ПДВ на 17 млн гривень.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Савченко допитають у справі про розстріли на Майдані, - Горбатюк В Ізмаїлі сьогодні розпочала роботу патрульна поліція
Теги: Одеса, ГПУ
Супрун пояснила нову модель виклику лікарів додому
Страшне ДТП: у Києві біля заправки дівчина на Hyundai розбилася про Gelandewagen
"Мафію не обдуриш": Портников заявив про нову загрозу для України
Поки медики вибирали косметику: кричущий випадок в онколікарні Миколаєва розлютив українців
On Top