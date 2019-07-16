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ГПУ вызывает на допрос Портнова

Новости » Политика    16.07.2019 - 22:13
ГПУ вызывает на допрос Портнова
Фото: Андрей Портнов (portnov.com.ua)

Допрос назначен на 19 июля

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) вызвала на допрос бывшего заместителя Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова по делу об убийствах на Майдане во время Революции достоинства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку ГПУ

Как сообщается, допрос должен состоятся 19 июля в 11 часов в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры.

Отметим, Генпрокуратура расследует преступное препятствование Евромайдану в ноябре 2013 - феврале 2014 года, злоупотребление властью правоохранителями, организацию умышленных убийств.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Генеральная прокуратура Украины вызвала народного депутата Михаила Допкина на допрос по факту покушения на убийство бывшего президента Виктора Януковича. Допрос назначен на 25 июля. 

Кроме того, Государственное бюро расследований вызывает на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко. Допрос должен состоятся в среду, 17 июля.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало генерального прокурора Юрия Луценко на допрос, который назначен на понедельник, 15 июля. Допрос проходил по делу относительно принятия генпрокурором процессуального решения о передаче дела в отношении участника Евромайдана Ивана Бубенчика.

Добкина вызвали на допрос по делу о покушении на Януковича Луценко пришел на допрос в НАБУ
Новости Украины ГПУАндрей Портновдопрос
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