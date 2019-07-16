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ГПУ викликає на допит Портнова

Новини » Політика    16.07.2019 - 22:13
ГПУ викликає на допит Портнова
Фото: Андрій Портнов (portnov.com.ua)

Допит призначений на 19 липня

Генеральна прокуратура України (ГПУ) викликала на допит колишнього заступника Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова по справі про вбивства на Майдані під час Революції гідності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок ГПУ.

Як повідомляється, допит повинен відбудуться 19 липня об 11 годині в управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури.

Зазначимо, Генпрокуратура розслідує злочинне перешкоджання Евромайдану в листопаді 2013 - лютому 2014 року, зловживання владою правоохоронцями, організацію умисних вбивств.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Генеральна прокуратура України викликала народного депутата Михайла Допкина на допит за фактом замаху на вбивство колишнього президента Віктора Януковича. Допит призначений на 25 липня.

Крім того, Державне бюро розслідувань викликає на допит п'ятого президента України Петра Порошенка. Допит повинен відбудуться в середу, 17 липня.

Раніше Національне антикорупційне бюро України викликало генерального прокурора Юрія Луценка на допит, який призначений на понеділок, 15 липня. Допит проходив по справі щодо прийняття генпрокурором процесуального рішення про передачу справи у відношенні учасника Евромайдана Івана Бубонця.

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