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Добкина вызвали на допрос по делу о покушении на Януковича

Новости » Политика    16.07.2019 - 21:32
Добкина вызвали на допрос по делу о покушении на Януковича
Фото: Михаил Добкин (opposition.org.ua)

Допрос назначен на 25 июля

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) вызвала народного депутата Михаила Добкина на допрос по факту покушения на убийство бывшего президента Виктора Януковича. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку на сайте ГПУ.

Как сообщается, допрос назначен на 25 июля в 11:00. 

Отметим, Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в мае 2015 года по факту покушения на бывшего президента Виктора Януковича 21-22 февраля 2014 года.

Напомним, в то время Михаил Добкин возглавлял Харьковскую область. 22 февраля 2014 в Харькове прошел съезд депутатов, в котором должен был принять участие Янукович. Но Добкин, по его же словам, якобы убедил президента на съезд не ехать.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало генерального прокурора Юрия Луценко на допрос, который назначен на понедельник, 15 июля. Допрос проходил по делу относительно принятия генпрокурором процессуального решения о передаче дела в отношении участника Евромайдана Ивана Бубенчика.

Кроме того,  Государственное бюро расследований вызывает на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко. Допрос должен состоятся в среду, 17 июля.


 
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