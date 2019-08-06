ГПУ вызвала на допрос Гонтареву и Филатова

Генеральная прокуратура Украины снова вызвала на допрос окружение пятого президента Петра Порошенко - Валерию Гонтареву и Алексея Филатова. Об этом свидетельствуют повестки, опубликованные на сайте ГПУ.

Фото: повестки

Отметим, ГПУ вызвала на допрос и бывшего министра экологии времен Януковича Николая Злочевского. Всех экс-чиновников вызвали на допрос в качестве подозреваемых.

"Филатов Алексей Валерьевич... Вам необходимо явиться 12.08.2019 в 15 часов 30 минут к старшему группы прокуроров в уголовном производстве Кулика К.Г.для допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве №12013220540000400 от 31.01.2013 по ч. 2 ст.256, ч.3 ст.209 УК Украины и участия в других процессуальных и следственных действиях... Гонтарева Валерия Алексеевна... Вам необходимо явиться 12.08.2019 в 13 часов 30 минут к старшему группы прокуроров в уголовном производстве Кулика К.Г. для допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве №12013220540000400", - говорится в тексте повесток.

Злочевскому необходимо явиться на допрос 12 августа в 9:30.

Так, ГПУ расследует отмывание незаконных доходов Сергея Курченко через компанию ICU, которая также распоряжалась активами Порошенко.

Напомним, в конце апреля в ГПУ сообщили, что повестки о вызове в деле Курченко экс-председателя НБУ Валерии Гонтаревой, экс-главы Администрации президента Бориса Ложкина, совладельца инвесткомпании ICU Константина Стеценко и заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова являются законными.

Как писало РБК-Украина, в конце апреля Генпрокуратура уже вызывала каждого из экс-чиновников как подозреваемого.

Так, Департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование по подозрению Сергея Курченко в участии в преступной организации экс-президента Украины Виктора Януковича и совершении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина.

Отметим, прокурор ГПУ Константин Кулик заявил, что в расследовании дела о продаже группы компаний "Украинский медиа холдинг" бизнесмена Курченко лично вмешивались президент Петр Порошенко, а также замглавы Администрации Алексей Филатов. Он добавил, что в расследование основного дела Курченко вмешивались Филатов, а также экс-глава НБУ Гонтарева.