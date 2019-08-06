ГПУ викликала на допит Гонтареву та Філатова

Генеральна прокуратура України знову викликала на допит оточення п'ятого президента Петра Порошенка - Валерію Гонтареву та Олексія Філатова. Про це свідчать повістки, які опубліковані на сайті ГПУ.

Фото: повістки

Зазначимо, ГПУ викликала на допит й колишнього міністра екології часів Януковича Миколу Злочевського. Усіх екс-чиновників викликали на допит у якості підозрюваних.

"Філатов Олексій Валерійович... Вам необхідно з’явитися 12.08.2019 о 15 годині 30 хвилин до старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні Кулика К.Г.для проведення допиту у якості підозрюваного у кримінальному провадженні №12013220540000400 від 31.01.2013 за ч.2 ст.256, ч.3 ст.209 КК України та участі в інших процесуальних та слідчих діях... Гонтарева Валерія Олексіївна... Вам необхідно з’явитися 12.08.2019 о 13 годині 30 хвилин до старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні Кулика К.Г. для проведення допиту у якості підозрюваного у кримінальному провадженні №12013220540000400", - сказано у тексті повісток.

Злочевському необхідно з'явитися на допит 12 серпня о 9:30.

Так, ГПУ розслідує відмивання незаконних доходів Сергія Курченка через компанію ICU, яка також розпоряджалася активами Порошенка.

Нагадаємо, в кінці квітня у ГПУ повідомили, що повістки про виклик у справі Курченка екс-голови НБУ Валерія Гонтаревої, екс-глави Адміністрації президента Бориса Ложкіна, співвласника інвесткомпанії ICU Костянтина Стеценка та заступника глави Адміністрації президента Олексія Філатова є законними.

Як писало РБК-Україна, в кінці квітня Генпрокуратура вже викликала кожного з екс-чиновників як підозрюваного.

Так, Департамент міжнародно-правової співпраці ГПУ завершив розслідування за підозрою Сергія Курченка в участі у злочинній організації екс-президента України Віктора Януковича і здійсненні в її складі особливо тяжких злочинів проти держави Україна.

Відзначимо, прокурор ГПУ Костянтин Кулик заявив, що в розслідування справи про продаж групи компаній "Український медіа холдинг" бізнесмена Курченка особисто втручалися президент Петро Порошенко, а також заступник голови Адміністрації Олексій Філатов. Він додав, що в розслідування основної справи Курченко втручалися Філатов, а також екс-глава НБУ Гонтарева.