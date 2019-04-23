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В ГПУ рассказали о вызове Ложкина, Филатова и Гонтаревой

Новости » Политика    23.04.2019 - 01:23
В ГПУ рассказали о вызове Ложкина, Филатова и Гонтаревой
Фото: ГПУ (из открытых источников)

Предыдущие сообщения о подозрении четырем лицам из окружения Порошенко, считаются недействительными

В Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) сообщили, что повестки о вызове в деле Курченко экс-председателя НБУ Валерии Гонтаревой, экс-главы Администрации президента Бориса Ложкина, совладельца инвесткомпании ICU Константина Стеценко и заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова являются законными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган в Facebook.

Она отметила,что предыдущие сообщения о подозрении четырем лицам из окружения президента Петра Порошенко, считаются недействительными, поскольку процедура была проведена с нарушением законодательства.

Так, 28 марта, с ее слов, прокурор ГПУ Константин Кулик незаконно сообщил о подозрениях Гонтаревій, Ложкину, Стеценко и Филатову. Он не выполнил требования о "наличии достаточных доказательств, поручения старшего группы прокуроров и личного вручения". Поэтому по состоянию на 28 марта, по словам Сарган, они не считались подозреваемыми.

"После проведения служебного расследования Генинспекцией ГПУ было установлено, что подозрения были направлены лицам с нарушением законной процедуры. В течение нескольких недель генпрокурор провел заслушивание по данному делу с участием всей следственно-прокурорской группы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура вызывает для вручения подозрений и допроса по делу Курченко экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву.

Каждого из них вызывают как подозреваемого. Их вызывают на 23 и 25 апреля. В документах указан номер уголовного производства, в которых фигурируют представители президентского окружения.

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