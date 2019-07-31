ГПУ составила подозрение следователю СК России за дело против Карпюка

Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении следователю Следственного комитета России по факту незаконного привлечения Николая Карпюка, которого сейчас удерживают в России, к уголовной ответственности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

В частности, речь идет о старшем следователе по особо важным делам первого отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Действуя умышленно, при отсутствии в материалах уголовного дела №68144 объективных доказательств причастности гражданина Украины М. Карпюка к совершению преступлений, расследуемых по делу, осознавая, что это лицо не имеет отношения к их совершению, имея умысел на привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, незаконно привлек М. Карпюка к уголовной ответственности путем вынесения 17.04.2014 постановления о привлечении в качестве обвиняемого... искусственно создав доказательства его вины в инкриминируемых преступлениях", - говорится в сообщении.

В ГПУ сообщили, что сейчас готовится запрос о международной правовой помощи в компетентные органы РФ по уведомлению указанному лицу о подозрении и проведению с ним ряда процессуальных действий.

"Досудебное расследование в указанном производстве продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к незаконному привлечению М. Карпюка к уголовной ответственности", - добавили в Генпрокуратуре.

Напомним, в ноябре 2018 года ГПУ составила уведомление о подозрении следователю России, который методом физического и психологического давления заставил украинца Павла Гриба признаться в подготовке теракта в РФ.

Как писало РБК-Украина, летом 2018 года Генпрокуратура открыла уголовное дело в отношении нардепа Евгения Мураева за его высказывания о политзаключенном Олеге Сенцове.