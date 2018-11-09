ГПУ составила подозрение российскому следователю, заставившего Гриба дать ложное признание

Фото: Павел Гриб (facebook/Игорь Гриб)

Следователь ФСБ России по Краснодарскому краю применил силу и психологическое давление в отношении Гриба

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) составила уведомление о подозрении следователю России, который методом физического и психологического давления заставил украинца Павла Гриба признаться в подготовке теракта в РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГПУ Андрея Лысенко.

По его словам, Генпрокуратура собрала доказательства, что гражданин РФ, старший следователь по особо важным делам 2 отделения ФСБ России по Краснодарскому краю, незаконно привлек гражданина Украины Павла Гриба к уголовной ответственности.

"При отсутствии каких-либо объективных доказательств причастности гражданина Украины П. Гриба к совершению противоправных действий на территории РФ, следователь обвинил его в совершении особо тяжкого преступления", - написал Лысенко в Facebook.

Кроме тогов установлено, что методом физического и психологического давления в отношении Гриба следователь заставил украинца оговорить себя, тем самым искусственно создав доказательства его вины в инкриминируемом преступлении.

Собранные "доказательства" виновности Гриба следователь передал Октябрьском районном суда. Краснодара РФ. Также украинца объявили в федеральный и международный розыск, в результате чего суд ему избрал Грибу меру пресечения в виде содержания под стражей. Таким образом следователь сфальсифицировал материалы уголовного дела.

"В настоящее время готовится запрос о международной правовой помощи в компетентные органы Российской Федерации о сообщении указанному лицу о подозрении и проведении с ним ряда процессуальных действий", - отметил Лысенко.

ГПУ продолжает досудебное расследование этого дела и устанавливает других лиц, причастных к незаконному аресту Павла Гриба на территории России.

Напомним, 7 ноября Северо-Кавказский окружной военный суд России продлил на 6 месяцев арест политзаключенному украинцу Павлу Грибу.

Впоследствии Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с продлением ареста Гриба.