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ГПУ склала підозру слідчому СК Росії через справу проти Карпюка


ГПУ готує запит до РФ щодо повідомлення слідчому про підозру

Генеральна прокуратура України склала повідомлення про підозру слідчому Слідчого комітету Росії за фактом незаконного притягнення Миколи Карпюка, якого зараз утримують у Росії, до кримінальної відповідальності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГПУ.

Зокрема, йдеться про старшого слідчого у особливо важливих справах першого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління СК РФ по Північно-Кавказькому федеральному округу.

"Діючи умисно, за відсутності у матеріалах кримінальної справи №68144 об’єктивних доказів причетності громадянина України М. Карпюка до скоєння злочинів, які розслідуються у справі, усвідомлюючи, що ця особа не має відношення до їх скоєння, маючи умисел на притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, незаконно притягнув М. Карпюка до кримінальної відповідальності шляхом винесення 17.04.2014 постанови про притягнення в якості обвинуваченого… штучно створивши докази його вини в інкримінованих злочинах", - сказано у повідомленні.

У ГПУ поінформували, що наразі готується запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів РФ щодо повідомлення вказаній особі про підозру та проведення із ним ряду процесуальних дій.

"Досудове розслідування у вказаному провадженні триває, встановлюються інші особи, причетні до незаконного притягнення М. Карпюка до кримінальної відповідальності", - додали в Генпрокуратурі.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року ГПУ склала повідомлення про підозру слідчому Росії, який методом фізичного і психологічного тиску змусив українця Павла Гриба зізнатися у підготовці теракту в РФ.

Як писало РБК-Україна, влітку 2018 року Генпрокуратура порушила кримінальну справу стосовно нардепа Євгена Мураєва за його висловлювання про політв'язня Олега Сенцова.

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