ГПУ склала підозру російському слідчому, який змусив Гриба дати неправдиве зізнання

Фото: Павло Гриб (facebook/Ігор Гриб)

Слідчий ФСБ Росії по Краснодарському краю застосував силу і психологічний тиск щодо Гриба

Генеральна прокуратура України (ГПУ) склала повідомлення про підозру слідчому Росії, який методом фізичного та психологічного тиску змусив українця Павла Гриба зізнатися у підготовці теракту в РФ. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на речника ГПУ Андрія Лисенка.

За його словами, Генпрокуратура зібрала докази, що громадянин РФ, старший слідчий в особливо важливих справах 2 відділення ФСБ Росії по Краснодарському краю незаконно притягнув громадянина України Павла Гриба до кримінальної відповідальності.

"За відсутності будь-яких об’єктивних доказів причетності громадянина України П. Гриба до вчинення протиправних дій на території РФ, слідчий обвинуватив його у вчиненні особливо тяжкого злочину", - написав Лисенко у Facebook.

Крім того встановлено, що методом фізичного та психологічного тиску щодо Гриба слідчий примусив українця обмовити себе, тим самим штучно створивши докази його вини в інкримінованому злочині.

Зібрані "докази" винуватості Гриба слідчий передав Жовтневому районному суду м. Краснодара РФ. Такожу українця оголосили у федеральний та міжнародний розшук, у результаті чого суд йому обрав Грибу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Таким чином слідчий сфальсифікував матеріали кримінальної справи.

"На цей час готується запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Російської Федерації щодо повідомлення вказаній особі про підозру та проведення із ним ряду процесуальних дій", - зауважив Лисенко.

ГПУ продовжує досудове розслідування цієї справи та встановлює інших осіб, причетних до незаконного арешту Павла Гриба на території Росії.

Нагадаємо, 7 листопада Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії продовжив на 6 місяців арешт політв'язня українця Павла Гриба.

Згодом Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з продовженням на півроку арешту Гриба.