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ГПУ направила в суд справу депутата Бабенко

Новини » Суспільство    07.11.2018 - 18:18
Фото: хабар детективу НАБУ (facebook.com nabu.gov.ua)
Фото: хабар детективу НАБУ (facebook.com nabu.gov.ua)

Олег Бабенко і брат екс-народного депутата Олександра Дубового Павла пропонували 500 тисяч доларів хабара детективу НАБУ

Генеральна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно депутата Одеської обласної ради Олега Бабенка та його спільника, брата екс-народного депутата Олександра Дубового Павла в реченні 500 тис. доларів хабара детективу Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Генпрокуратури Андрія Лисенка Facebook.

"Генпрокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно депутата Одеської обласної ради та його спільника за пропозицію надати 500 тисяч доларів хабара посадовій особі НАБУ", - повідомив він.

Нагадаємо, 12 січня 2018 року слідчі ГПУ за матеріалами детективів НАБУ, які працювали у складі спільної слідчої групи, повідомили про підозру чинному депутату Одеської обласної ради та його спільнику в пропозиції неправомірної вигоди детективу НАБУ за вчинення дій останнім з використанням власного службового становища в інтересах тих, хто пропонує хабар

Хабар співробітникові НАБУ пропонувалася в обмін на зняття арешту з рахунків приватного товариства в розмірі 185 млн гривень. За даними слідства, компанію підозрюють в корупційній схемі із заволодінням коштами бюджету міста Одеса.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Після вручення повідомлення про підозру одному з учасників даного злочину вдалося втекти. Тоді він був оголошений в розшук.

15 червня 2018 року детективи НАБУ спільно з співробітниками контррозвідки Служби безпеки України затримали ймовірного спільника депутата Одеської обласної ради. Пізніше стало відомо, що у справі про пропозицію хабара детективу НАБУ в розмірі 500 тис. доларів затриманий двоюрідний брат колишнього народного депутата Олександра Дубового Павло.

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