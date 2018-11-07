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Суд РФ на півроку продовжив арешт українцю Грибу

Новини » Суспільство    07.11.2018 - 16:35
Фото: Павло Гриб (facebook/Ігор Гриб)
Фото: Павло Гриб (facebook/Ігор Гриб)

Арешт продовжено до 24 квітня 2019 року

Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії продовжив на 6 місяців арешт політв'язня українця Павла Гриба. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Повідомляється, що арешт продовжено до 24 квітня 2019 року.

Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд 15 листопада 2018 року повторно приступить до розгляду справи українського політв'язня Павла Гриба.

За версією російського слідства, з 27 березня по 15 травня 2017 року Гриб, перебуваючи на території України, через інтернет закликав дівчину привести в дію саморобний вибуховий пристрій на випускному вечорі 30 червня. Гриб був заарештований, раніше містився в СІЗО Краснодарського краю, потім був етапований в Ростовську область.

23 липня суд повернув справу Гриба в прокуратуру через процесуальну помилку. Зокрема, органами попереднього слідства РФ помилково була застосована редакція кримінального закону, яка не діяла на момент здійснення нормального підсудному діяння. В кінці жовтня справа повернулася в суд.

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