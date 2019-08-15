В ГПУ сообщили подробности дела Грымчака

В Генеральной прокуратуре сообщили подробности уголовного дела в отношении заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Об этом написал представитель ГПУ Андрей Лысенко в своем Facebook.

Он отметил, что Грымчак и его помощник за взятку обещали обеспечить влияние на судей Верховного суда Украины по вынесению решения в пользу заинтересованного лица.

"По результатам предварительного расследования установлено, что указанные лица, за обещание обеспечить влияние на судей ВСУ о вынесении решения в пользу заинтересованного лица, и также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА, путем использования своих служебных полномочий, совершили преступные действия, направленные на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, в общей сумме 1,1 млн долларов США", - написал Лысенко.

В ГПУ отметили, что Грымчака и его помощника задержали в порядке, предусмотренном ст. 208 УПК Украины. Они помещены в изолятор временного содержания.

"Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании подозреваемым меры пресечения в порядке, предусмотренном УПК Украины. Досудебное расследование в производстве продолжается", - добавил Лысенко.

Напомним, СБУ ранее опубликовала видеозапись задержания Грымчака.

Так, ночью правоохранители завершили обыск в квартире Грымчака, которого задержали по подозрению в вымогательстве взятки. По словам его адвоката Феликса Кашарского, сейчас заместитель министра находится "на Борисоглебской", где расположено управлении специальных расследований Генпрокуратуры.

Как писало РБК-Украина ранее, 14 августа детективы НАБУ вместе с Управлением спецрасследований Генпрокуратуры и СБУ задержали Грымчака и его помощника по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов. Их задержали на "горячем" - при получении части суммы в размере 480 тысяч долларов.

В то же время в МинВОТ заявили, что задержание замминистра не касается деятельности ведомства и не связано с исполнением Грымчаком должностных обязанностей в качестве заместителя министра.