В ГПУ рассказали, в чем подозревают главу "Укрэксимбанка"

Глава правления "Укрэксимбанка" Александр Гриценко подозревается в содействии снятия арестов с депозита и залогов окружения бывшего президента Виктора Януковича по выданному банком кредиту на приобретение "Украинского медиа-холдинга". Об этом вчера на суде заявили представители Генпрокуратуры.

По словам прокурора, Гриценко в сентябре 2014 года злоупотребил своими полномочиями вопреки интересам банка по обращению в его пользу активов "Украинского медиа-холдинга" и залогового имущества на сумму 506 млн долларов. Следствие считает, что глава "Укрэксимбанка" действовал в интересах бывшего главы Администрации президента экс-владельца УМХ Бориса Ложкина, бывшего президента Петра Порошенко, экс-замглавы АП Алексей Филатова и бывшего первого вице-президента УМХ Григория Шверка.

В ГПУ уточняют, что речь идет об одном из эпизодов дела об отмывании средств при президентстве Януковича первым вице-премьером Сергеем Арбузовым, министром доходов и сборов Александром Клименко и олигархом Сергеем Курченко. Схема легализации средств заключалась в покупке холдинга УМХ.

При этом, по данным следствия, Ложкин и другие бенефициары УМХ знали об участии вышеперечисленных людей в преступной организации. В рамках сделки ООО "ВЕТЕК Медиа Инвест" Курченко получило в "Укрэксимбанке" кредит на 160 млн долларов. В качестве обеспечения были указаны депозиты на 50 млн долларов и казначейские обязательства на 50 млн долларов, а также недвижимость и оборудование, и без твердого обеспечения оставалась сумма 45,27 млн долларов.

Прокурор отметил, что в 2014 года по инициативе ГПУ это обеспечение было арестовано, однако в августе того же года главой правления банка стал Гриценко, которого Курченко якобы по согласованию с Ложкиным и Филатовим, а также с ведома Петра Порошенко, склонили к участию в схеме.

Напомним, вчера Печерский районный суд Киева отпустил Гриценко под залог в 3 млн гривен, хотя прокуратура настаивала на взятии под стражу с альтернативой залога в 100 млн гривен.

Главу "Укрэксимбанка" задержали 16 ноября. По данным источников РБК-Украина, задержание провела группа скандального прокурора Константина Кулика.