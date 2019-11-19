У ГПУ розповіли, в чому підозрюють голову "Укрексімбанку"

Голова правління "Укрексімбанку" Олександр Гриценко підозрюється у сприянні зняття арештів з депозиту і застав оточення колишнього президента Віктора Януковича щодо виданого банком кредиту на придбання "Українського медіа-холдинга". Про це вчора на суді заявили представники Генпрокуратури.

За словами прокурора, Гриценко у вересні 2014 року зловживав своїми повноваженнями всупереч інтересам банку за зверненням на його користь активів "Українського медіа-холдингу" і заставного майна на суму 506 млн доларів. Слідство вважає, що глава "Укрексімбанку" діяв в інтересах колишнього глави Адміністрації президента екс-власника УМХ Бориса Ложкіна, колишнього президента Петра Порошенка, екс-заступника глави АП Олексій Філатова і колишнього першого віце-президента УМХ Григорія Шверка.

У ГПУ уточнюють, що мова йде про один з епізодів справи про відмивання коштів за президентства Януковича першим віце-прем'єром Сергієм Арбузовим, міністром доходів і зборів Олександром Клименком та олігархом Сергієм Курченком. Схема легалізації коштів полягала в купівлі холдингу УМХ.

При цьому, за даними слідства, Ложкін та інші бенефіціари УМХ знали про участь вищеперелічених людей у ​​злочинній організації. В рамках угоди ТОВ "ВЕТЕК Медіа Інвест" Курченка отримало в "Укрексімбанку" кредит на 160 млн доларів. В якості забезпечення були вказані депозити на 50 млн доларів і казначейські зобов'язання на 50 млн доларів, а також нерухомість і обладнання, і без твердого забезпечення залишалася сума 45,27 млн ​​доларів.

Прокурор зазначив, що в 2014 року з ініціативи ГПУ це забезпечення було заарештовано, проте в серпні того ж року головою правління банку став Гриценко, якого Курченко нібито за погодженням з Ложкіним і Філатовим, а також з відома Петра Порошенка, схилили до участі в схемі.

Нагадаємо, вчора Печерський районний суд Києва відпустив Гриценка під заставу в 3 млн гривень, хоча прокуратура наполягала на взятті під варту з альтернативою застави в 100 млн гривень.

Главу "Укрексімбанку" затримали 16 листопада. За даними джерел РБК-Україна, затримання провела група скандального прокурора Костянтина Кулика.

