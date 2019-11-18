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Прокуратура просит арестовать Гриценко с залогом 100 млн гривен

Новости » Политика     18.11.2019 - 16:18
Прокуратура просит арестовать Гриценко с залогом 100 млн гривен
Фото: Александр Гриценко (bankerclub.org)

Защита настаивает на незаконности задержания Гриценко

Прокуратура просит Печерский районный суд Киева арестовать Александра Гриценко, главу "Укрэксимбанка", и назначить залог в размере 100 млн гривен. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что прокуроры потребовали взять Гриценко под стражу. В качестве альтернативной меры обвинение настаивает на залоге в размере 100 млн гривен.

В то же время, по мнению защиты Гриценко, его задержание было проведено без постановления суда, а также с грубыми нарушениями закона.

Напомним, Гриценко подозревается в содействии отмыванию доходов, полученных незаконным путем чиновниками времен Виктора Януковича. По данным следствия, злоупотребляя своим служебным положением, Гриценко вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов.

Его задержали 16 ноября. По данным источников РБК-Украина, задержание провела группа скандального прокурора Константина Кулика. Позже стало известно, что Гриценко подозревают в создании преступной организации, присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, а также отмывании доходов, полученных преступным путем.

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