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В ГПУ рассказали, кто будет расследовать дело Сытника

Новости » Общество    03.12.2018 - 12:52
В ГПУ рассказали, кто будет расследовать дело Сытника
Фото: Артем Сытник (РБК-Украина, Виталий Носач)

Полиция проводит досудебное расследование по факту возможного декларирования недостоверной информации директором НАБУ

Полиция проводит досудебное расследование по факту возможного декларирования недостоверной информации директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артемом Сытником. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слово и Дело".

Сообщается, что речь идет о земельном участке жены директора НАБУ в оккупированном Россией Севастополе, который продали за 900 тыс. рублей (334 тыс. - гривен). Однако информация о получении дохода Сытником не отражена в декларации. Вместо этого руководитель НАБУ дальше декларировал землю как собственность жены, пишет издание.

"Специализированной антикоррупционной прокуратурой начато уголовное производство в отношении подачи директором НАБУ Артемом Сытником заведомо недостоверных сведений в электронной декларации за 2017 год, то есть по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации)", - отметили в Генпрокуратуре.

Кроме того, по информации прокуратуры, осуществление досудебного расследования указанного уголовного производства поручено Главному следственному управлению Национальной полиции.

Напомним, 22 ноября стало известно, что в отношении Артема Сытника завели уголовное дело за сокрытие информации об участке в Крыму. 

Ранее сообщалось, что на Сытника подали в суд за сокрытие данных о земле в Севастополе. В начале ноября Окружной административный суд Киева  еще рассматривал вопрос об открытии производства по административному делу.

Ранее РБК-Украина писало, что Сытнику угрожает несколько статейУголовного кодекса, включая статью, регламентирующую ответственность за служебный подлог. До этого он проиграл суд по делу о достоверности поданной в декларации информации о доходах.

 

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