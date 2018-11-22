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На Сытника завели дело за сокрытие информации об участке в Крыму

Новости » Политика    22.11.2018 - 13:51
На Сытника завели дело за сокрытие информации об участке в Крыму
Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

Действия Сытника квалифицировали как декларирование недостоверной информации

В отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника завели уголовное дело за сокрытие информации об участке в Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ Генпрокуратуры на запрос нардепа Максима Полякова.

Сообщается, что 26 октября Генеральная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о внесении Сытником недостоверных данных в декларацию за 2017 год. Кроме того, начато расследование по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).

 

Фото: ответ прокуратуры на депутатский запрос

Напомним, ранее сообщалось, что на Сытника подали в суд за сокрытие данных о земле в Севастополе. В начале ноября Окружной административный суд Киева  еще рассматривал вопрос об открытии производства по административному делу.

Ранее РБК-Украина писало, что Сытнику угрожает несколько статей Уголовного кодекса, включая статью, регламентирующую ответственность за служебный подлог. До этого он проиграл суд по делу о достоверности поданной в декларации информации о доходах.

 

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