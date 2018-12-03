У ГПУ розповіли, хто буде розслідувати справу Ситника

Фото: Артем Ситник (РБК-Україна, Віталій Носач)

Поліція проводить досудове розслідування за фактом можливого декларування недостовірної інформації директором НАБУ

Поліція проводить досудове розслідування за фактом можливого декларування недостовірної інформації директором Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артемом Ситником. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слово і Діло".

Повідомляється, що мова йде про земельну ділянку дружини директора НАБУ в окупованому Росією Севастополі, який продали за 900 тис. рублів (334 тис. гривень). Однак інформація про отримання доходу Ситником не відображена в декларації. Натомість керівник НАБУ далі декларував землю як власність дружини, пише видання.

"Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою розпочато кримінальне провадження стосовно подачі директором НАБУ Артемом Ситником завідомо недостовірних відомостей до електронної декларації за 2017 рік, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації)", - зазначили в Генпрокуратурі.

Крім того, за інформацією прокуратури, здійснення досудового розслідування вказаного кримінального виробництва доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції.

Нагадаємо, 22 листопада стало відомо, що стосовно Артема Ситника завели кримінальну справу за приховування інформації про ділянку в Криму.

Раніше повідомлялося, що на Ситника подали в суд за приховування даних про землі в Севастополі. На початку листопада Окружний адміністративний суд Києва розглядав питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Раніше РБК-Україна писало, що Ситнику загрожує кілька статей Кримінального кодексу, включаючи статтю, що регламентує відповідальність за службове підроблення. До цього він програв суд у справі про достовірність поданої в декларації інформації про доходи.